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Giriş Tarihi: 7.5.2023 09:53 Son Güncelleme: 7.5.2023 10:34

MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna nokta operasyon!

Son dakika: MİT, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT’ten PKK’nın sözde sorumlusuna nokta operasyon!

Son dakika: Zerdeşt Karadeniz kod adlı Eyvaz Beyaz, uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterip, geçmişte Sinop/Gerze-Yenikent'te jandarma aracına, Sinop/Boyabat'ta polis aracına ait saldırı, Trabzon/Düzköy'de Jandarma Komutanlığı'na yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi.

MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna nokta operasyon | Video

Bu kapsamda Beyaz, İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranmasının yanı sıra Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride yer alıyordu. Irak/Zap alanında güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldı. Gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle MİT'in hedef listesine dahil edildi.

MİT'İN SAHA AJANLARI TESPİT ETTİ

Terörist Beyaz'ın Irak/Gare alanına geçtiği tespit edildi. Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'dan aldığı talimatla, uzun yıllar faaliyet gösterdiği Türkiye'ye geçerek metropollerde eylem yapmayı planladığı istihbaratı MİT'in saha ajanları tarafından elde edildi.

Saha ajanları yönlendirilerek Beyaz'ın günlük rutinine dahil olundu. Saha ajanlarının anlık verdiği bilgilerle terörist Beyaz, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna nokta operasyon!
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