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Giriş Tarihi: 21.8.2022 11:11 Son Güncelleme: 21.8.2022 11:12

MİT’ten PKK’nın Suriye Akademi sorumlusuna operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgütün sözde askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi Sorumlusu Mıhyedin Gulo’yu, 9 Ağustos 2022’de Suriye Kamışlı’da gerçekleştirdiği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
MİT’ten PKK’nın Suriye Akademi sorumlusuna operasyon

Terör bataklığına düşen gençlere, silah kullanmayı, bomba yapmayı ve suikast gerçekleştirmeyi öğreten sözde akademinin başında bulunan Mıhyedin Gulo, örgüt mensuplarını, Türkiye ve Suriye'de bulunan askeri birliklerimize yönelik eylem yapmaları amacıyla yetiştiriyordu. Güvenlik güçlerimize yönelik birçok eylemin, koordinesi ve planlamasında etkin rol aldığı bilinen Gulo, bu kapsamda MİT'in hedef listesinde yer alıyordu.

AKADEMİ SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatlarında PKK saflarında faaliyet gösteren Mıhyedin Gulo, son olarak Suriye'nin Haseke bölgesinde PKK'nın Suriye'deki silahlı aparatı YPG'ye ait bir ideolojik, silahlı eğitim merkezinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. MİT, örgütün sözde askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi Sorumlusu Mıhyedin Gulo'yu, 9 Ağustos 2022'de Suriye Kamışlı'da gerçekleştirdiği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

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MİT’ten PKK’nın Suriye Akademi sorumlusuna operasyon
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