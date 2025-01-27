MİT’ten siber operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik kritik bir operasyon daha gerçekleştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, avukatlara özel olarak geliştirilen "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi. Yazılımın, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı.MİT sağladığı istihbarat sonucu İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin detaylı incelemelerin de devam ettiği öğrenildi.