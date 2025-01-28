MİT’ten yeni kariyer videosu

Yayınlanan yeni kariyer videosu, cep telefonuna 'MİT personel alacak' son dakika haberinin düşmesi üzerine bir gencin Teşkilat'ta çalıştığını hayal etmesi ile başlıyor. Bir gencin hayali üzerinden anlatılan videoda, MİT'in bir önceki 'Peşindeyiz' videosundan farklı olarak, kurum içindeki farklı başkanlık ve uzmanlıkların birbiri ile nasıl koordineli çalıştığı anlatılıyor. Farklı çalışma konularının, tek bir amaç için ortak bir çerçevede buluşularak nasıl operasyonel faaliyete dönüştürüldüğü gösteriliyor.





TEKNOLOJİ ÖN PLANDA

MİT, yeni videosu ile İstihbarat Uzmanı, Analist, Dil Uzmanı, Mühendis/Teknik Personel, İHA Personeli, Takip Memuru kadrolarına başvuru yapacak adaylara hitap ediyor. Yeni yayınlanan kariyer videosunda Teşkilat içinde yer alan her kadronun her alanda birlik içinde çalıştığı vurgulanıyor. Teknolojiyi en ileri seviyede kullanan Milli İstihbarat Teşkilatı bu duruma kariyer videosunda da yer verdi. Videoda, kriptolojiye de yer alırken, genç beyinlere 'Sezar şifreleme' ve 'HTML kodlama' yöntemi ile çözecekleri bir mesaj verildi. Ayrıca, videoda mesajın bilinçaltına yerleşmesinin sağlandığı '25. Kare' tekniği de kullanıldı.