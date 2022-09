Mızraklarla delip, Türk kara sularına itmişler!

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Babakale İskelesi'ne 3 mil uzaklıkta 4'ü çocuk toplam 6 Afganistan uyruklu göçmenin boğularak hayatını kaybettiği korkunç olayda, toplam 22 kaçak göçmeni taşıyan botun, Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından mızraklarla delinerek, Türk kara sularına itildiği ortaya çıktı. 6 kişiye mezar olan denizde 15 göçmeni son onda ölmekten kurtaran Cengiz Kaptan1 balıkçı teknesinin sahibi Cengiz Çoban'a SABAH ulaştı.

DENİZ'DE ÖNCE BİR KARARTI GÖRDÜK

50 yıldır Babakale'de ailesiyle birlikte balıkçılık yapan Cengiz Çoban, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını söyledi. "Hergün olduğu gibi o sabahta ailesiyle birlikte saat 10:00 sıralarında iskeleden balık tutmak için açıldıklarını söyleyen Çoban, "İskeleden uzaklaşmamızdan 10 dakika falan geçmişti, eşim Leyla denizin üzerinde yüzen bir cisim fark etti. Oğlumla birlikte rotamızı o yöne çevirdik" dedi.

ÇIĞLIKLAR YÜKSELİYORDU

Yaklaştıklarında karartının insan olduğunu fark ederek o kişiyi eşi ve oğluyla birlikte denizden çıkardıklarını söyleyen Çoban, " Battaniyeye sarıp, ona kendi elbiselerimden giydirdim. Çok kötü görünüyordu, Türkçesi çok zayıftı. Eliyle karşıyı işaret edip "ordalar, çok insan" diyebildi. Eşim Leyla ve oğlum Cemre'ye dönüp sıcak bir şeyler vermelerini söyleyip geminin rotasını o yöne çevirdim. 3 mil falan ilerledik. O an gözlerime inanamadım. Etraftan çığlıklar yükseliyordu, çoğu kendinden geçmişti"

"ALLAHIM NE OLUR YAŞASINLAR" DİYE DUA ETTİK

Her yere can simitleri saçılmıştı. Bir baba ve annesi çocuklarını can simidine yerleştirmiş, etrafına toplanmışlardı. İlk o bebeği çıkardık. Hipotermi olmuş gibi görünüyordu. Kendinde değildi. Manzara korkunçtu. Eşim ve oğlumla her birini denizden çıkartmaya çalışırken "Allahım ne olur yaşasınlar" diye dua ediyorduk.

SAHİL GÜVENLİK BOTLARI YETİŞTİ

Ben bir kolundan, eşim ve oğlum diğer kolundan çekerek yaklaşık 10 kişiyi denizden çıkardık. Eşimde güç derman kalmamıştı. Gücümüz her saniye tükenirken, diğerlerini kurtaramayacağımızı düşünürken imdadımıza Türk Sahil Güvenlik güçleri yetişti.

"MIZRAKLARLA DELİP, TÜRK KARASULARINA İTMİŞLER"

Hepsini denizden çıkarmayı başardık. Biri yeni hayatını kaybetmişti. Kendinde olan birkaç göçmenden bilgi almaya çalıştık. Tekneye 22 kişi Babakale Köyü ile Gürpınar arasında bulunan Ak Liman'dan bindiklerini, Yunanistan kara sularında sahil güvenlik güçlerinin yollarını kestiğini, tekneyle mızraklarla delik deşik edip kendilerini Türk kara sularına ittiğini söylediler. Boğulanlar olduğunu söyleyince dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı. 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Manzara gerçekten korkunçtu. Biz yetişmesek belki de hepsi ölmüştü." diye konuştu.