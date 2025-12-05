MKE patlaması davasında karar: 1 beraat, 5 sanığa 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te meydana gelen 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin görülen davada 6 sanığın, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı gelinen bu aşamada kararın açıklanacağı bildirdi.

5 SANIĞA 4'ER YIL 2'ŞER AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Ahmet Atasoy, Oktay Armağan, Zafer Sarı, Durdu Uğur Şık ve Aynur Karabak, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını hükmetti. Heyet ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki takdiri indirim hükümlerini uygulayarak cezaları 4'er yıl 2'şer aya düşürdü. Tutuksuz sanık Kuntay Karabacak ise, üzerine atılı tüm suçlardan beraat etti.