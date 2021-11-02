MNG Kargo Takip 2021 - MNG Gönderi Takip Kargo Ve Fatura Numarası İle Sorgulama

MNG kargo uzun yıllardır müşterilerine hizmet veren en iyi ve güvenilir kargo kuruluşlarından birisi olarak dikkat çekmektedir. Bu kuruluş üzerinden kargolarını teslim etmek isteyenler ya da teslim alacak olanlar MNG kargo takip sorgulama yaparak ''kargom nerede'' sorusuna cevap alabilir. MNG kargo takip yapmak için ise kargo numarası ya da fatura numarasına sahip olmanız gerekmektedir. MNG gönderi takip ile anbean kargonuzun ne zaman teslim edileceği ya da ne zaman size ulaşacağına bakabilirsiniz. Peki, MNG gönderi takip adım adım sorgulama nasıl yapılır?

MNG Kargo Takip Sorgulama Nasıl Yapılır?

MNG ile göndermiş olduğunuz kargonuzun nerede olduğuna dair bilgi almak için doğru yerdesiniz. Kuryeye paketinizi teslim ettikten hemen sonra bu ekrana ulaşabilirsiniz. Size gelecek olan bir kargoyu ya da göndermiş olduğunuz kargonuzu anbean takip edebilirsiniz.

MNG kargo takip için;

MNG kargo takip sorgulama linkine tıklayınız.

Karşınıza gelen pencerede '' Lütfen 12 haneli gönderi takip numaranızı ya da 8 haneli fatura numaranızı giriniz.'' Yazan kısma gönderi ya da fatura numaranızı doğru olarak giriniz.

Sorgula butonuna tıkladıktan sonra adım adım kargonuzun nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Lütfen 12 haneli gönderi takip numaranızı ya da 8 haneli fatura numaranız

MNG Kargo Kaç Günde Ulaşır?

MNG ile göndermiş olduğunuz kargolarınız herhangi bir olumsuz durum olmadığı takdirde (hava ve ulaşım şartları, mücbir sebepler, vb. haricinde) 600 km'ye kadar mesafesi olan gönderiler il merkezlerine 1 (bir) iş günü; 600-1000 km arası mesafesi olan gönderiler 2 (iki) iş günü; 1000 km'den daha fazla mesafesi olan gönderiler ise 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilmektedir.

MNG Kargo Gönderi Numarası Nasıl Bulunur?

MNG kargo ile gönderi yapmış ve takip numarasını kaybettiyseniz alıcı ya da gönderici bilgilerini müşteri hizmetleri temsilcisine belirterek öğrenebilirsiniz. MNG kargo müşteri hizmetlerine ulaşmak için 0850 222 06 06 telefonunu arayabilirsiniz.

Kargonuzun gönderici / alıcı bilgilerini belirterek 0850 222 06 06 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden gönderi numaranızı öğrenebilirsiniz.

MNG Kargo Adrese Nasıl Çağırılır?

MNG ile kargo gönderimini şubeye gitmeden de yapabilirsiniz. Yukarıda belirtilen müşteri hizmetleri numarasını arayarak, kargo göndermek isteyeceğinizi belirttikten sonra iletişim numarası ve adresini verip kuryeyi evinize çağırabilirsiniz.

MNG Kargo Çalışma Saatleri

MNG kargo Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır.

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.