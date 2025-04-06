Mobil Bilim Merkezi, milli mücadelenin tarihi rotalarında

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mobil Bilim Merkezi'ni milli mücadelenin tarihi rotasındaki Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta öğrenci ve öğretmenlerle buluşturacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje doğrultusunda Mobil Bilim Merkezi, milli mücadelenin rotasına uygun şekilde yola çıkacak. Bu kapsamda çocuklara farklı bilim alanlarında uygulamalı öğrenme deneyimi sunmayı hedefleyen Mobil Bilim Merkezi, 7-8 Nisan'da Samsun, 10 Nisan'da Amasya, 14 Nisan'da Erzurum ve 16 Nisan'da Sivas'ta etkinlikler gerçekleştirecek. Mobil Bilim Merkezi ayrıca 21-25 Nisan arasında TBMM'de düzenlenecek Bilim Şenliği'nde de yer alacak. Öğrenciler, bilimsel konuları interaktif şekilde öğrenme fırsatına sahip olacak. Matematik, fizik, biyoloji, astronomi ve coğrafya gibi temel bilim alanları, Mobil Bilim Merkezi'nde yer alan deney setleri ile daha öğretici hale geliyor. Deney setleri ve eğitim materyalleriyle öğrenci ve öğretmenlere farklı bilim alanlarında uygulamalı öğrenme imkanı sunan Mobil Bilim Merkezi'nde 35 farklı deney seti yer alıyor. Ziyaretçilere bu deney setleriyle fizik, kimya ve diğer bilim dallarında etkinlikler sunuluyor. Mobil Bilim Merkezi'nde yer alan mobil planetaryumu, 180 derece eksende eğitsel filmleri izleme olanağı da sunuyor. AA