Mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri hayatını kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan diğer atölyelere de sıçradı. Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına, İtfaiye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti. Yangın ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucu güçlükle kontrol altına alınabildi.
Yapılan soğutma çalışması sırasında tavanın çökmesi sonucu 30 yaşındaki Nazmi Çelikkaya tavanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı.
Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, marangoz işletmelerinin olduğu kısımda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirterek, bölgeye ilgili birimlerin hemen intikal ettirildiği söyledi.
Vali Pehlivan, "Ekipler tarafından gerekli önlemler alındı. O sırada yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden Nazmi Çelikkaya itfaiye personeli orada oluşan göçüğün altında kaldı. Cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Özveriyle görevini yaparken hayatını kaybetti" dedi.