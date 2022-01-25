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Giriş Tarihi: 25.1.2022 12:55 Son Güncelleme: 25.1.2022 12:57

Mobilya imalathanesinde yangın!

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Mobilya imalathanesinde yangın!

Kayseri'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangında işyeri ile bir ticarici araç küle döndü. Yangını söndürmeye çalışan bir işçi ise dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Merkez Kocasinan İlçesi Boğazköprü Mahallesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, işyeri içerisinde bulunan ticari bir araç ile işyeri küle döndü. Yangını söndürmeye çalışan bir işçi ise dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle işyerinin yanında bulunan iki dükkanda da maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mobilya imalathanesinde yangın!
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