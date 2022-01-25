Mobilya imalathanesinde yangın!

Merkez Kocasinan İlçesi Boğazköprü Mahallesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, işyeri içerisinde bulunan ticari bir araç ile işyeri küle döndü. Yangını söndürmeye çalışan bir işçi ise dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle işyerinin yanında bulunan iki dükkanda da maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.