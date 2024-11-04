Mobilya sektörünün elmas markası Bellona!

Türkiye İtibar Akademisi'nin Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması sonuçlarına göre Bellona, ürün kalitesi, yönetim mükemmeliyeti ve sosyal fayda yaratma konularında gösterdiği üstün performans ile "Elmas Marka" kategorisinde yer aldı.

5-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında 14 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması'nda mobilya sektöründe en prestijli ödüllerden biri olan "Elmas Marka" kategorisinde Bellona'nın adı öne çıktı. Bu ödül, Bellona'nın yalnızca kaliteli ürün ve müşteri memnuniyeti sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ve yönetim mükemmeliyeti ile de sektöründe fark yarattığını bir kez daha tescilledi.

Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu başarıya katkı sağlayan değerli müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bellona olarak, kaliteli ürünlerimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya, yaşam alanlarına konfor ve şıklık katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.