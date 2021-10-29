Moda sektörünü sarsan ölüm! Gündüz mağaza açtı, gece kalp krizi geçirdi

Ankara'ya eşi Seda Ziyal ile birlikte yeni mağaza açmak için giden Emir Ziyal'in kaldıkları otelde fenalaşarak hastaneye kaldırıldğı öğrenildi. Ziyal'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Emir Ziyal'in genç yaşta ani ölümü başta ailesi olmak üzere iş dünyasını sarstı. Emir Ziyal'in cenazesi bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardında son yolculuğuna uğurlanacak.
Emir Ziyal'in, Emre adında ikiz kardeşi var. Biri Batik, diğeri de Tiffany'nin genel müdürlük koltuğunda oturan ikizler, Türkiye'nin ünlü kebapçılarından Tike'nin Bodrum Palmarina'da bir şubesini açmıştı. Hayatını kaybeden Emir Ziyal'in 2 buçuk yaşında Barış Mert adında bir oğlu var. Tiffany Genel Müdürü Emir Ziyal daha önce verdiği röportajda, Tiffany firmasının hikâyesini şöyle anlatmıştı:
Tiffany&Tomato markası, hedef kitlesine bakıldığında; şehirli, eğitimli, modern, sosyal hayatı hareketli gençlere ve kendini genç hisseden herkese hitap etmektedir. 1990'lı yıllardan günümüze kadar süregelen yoğun etkinliği ile perakende sektörüne damgasını vurmuş ve yıllar içerisinde günün trendlerini benimseyen, yenilikleri takip eden gençliğin modasına yön veren bir dünya markası haline gelmiştir. 2012 yılında bünyemize katıldıktan sonra markanın konseptini ve koleksiyonunu yenileyerek, vizyonunu daha da yukarılara çektik. Günümüzde Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımız ve online alışveriş sitemiz ile modayı takip eden herkese trendleri ulaştırıyoruz.