Modacı Ayşegül Eraslan tasarımlarıyla büyülüyor

Genç yaşına rağmen Ayşegül Eraslan, üstün başarısı ve emekleriyle Haute Couture markasını kurdu. Moda dünyasında hızla büyümeye devam eden Eraslan, hedeflerinin yurtdışında da tanınmak olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da adımızı duyurmak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hem ülkemizin moda alanında da adını duyurmak hem de global bir marka kurmak için tüm ekimizle seferber olduk. Umarım emeklerimizin karşığını alırız."

Modacı Ayşegül Eraslan, sadece bir moda tasarımcısı olmanın ötesinde, iyi bir ressam olduğunu da dile getiriyor. Güzel modacı, yakın gelecekte resim ve moda alanlarını bir araya getirerek farklı ve özgün bir konsept oluşturmayı planladığını ifade ediyor.

Ayşegül Eraslan'ın benzersiz yeteneği, moda dünyasında iz bırakan tasarımlarının temelini oluşturuyor. Kendine has tarzı ve estetik anlayışıyla dikkat çeken modacı, özgün koleksiyonlarıyla moda tutkunlarını büyülemeye devam ediyor. Moda dünyasının parlayan yıldızı Ayşegül Eraslan, hızla yükselen kariyeriyle gelecekte de büyük başarılara imza atmaya devam edecek gibi görünüyor