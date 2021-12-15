Moda’daki çirkin olayda yeni gelişme! 2 şüpheli adli kontrolle serbest

İstanbul Moda'da iddiaya göre dün gece 4 arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne işedi. Bu sırada eşiyle birlikte evine giren bir vatandaş ise bu kişiye tepki gösterdi.

Uyarıya aldırış etmeyerek bu kez de kendisine tepki gösteren adamın karısının üzerine işeyen zorba, arkadaşlarıyla adamı darp etti. Mağdur çift, sanatçı Ayhan Sicimoğlu'nun arkadaşı çıkarken Sicimoğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamada saldırganları paylaşarak olaya tepki gösterdi.

ÜNLÜ SANATÇI DUYURMUŞTU

Ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu güvenlik kamerası kayıtlarını yayınlayarak bir grup kişinin sokakta uygunsuz hareketler sergilediğini, arkadaşı olan çifte sataşarak darp ettiğini ifade etti. Sicimoğlu, açıklamasında polisin 2 şahsı yakaladığını ancak şahısların nöbetçi savcı tarafından serbest bırakıldığını belirtti.

2 ŞÜPHELİ YENİDEN ADLİYEYE GETİRİLDİ

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olayda tespit edilen 2 kişi tarafından tekrar gözaltı kararı çıkartılırken diğer iki kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST

Adliyeye getirilen 2 şüpheli, savcılık ifadelerinden sonra adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin yurt dışına çıkamama ve haftanın 1 günü imza atma şartlarıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.