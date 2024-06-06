‘Model Ev’ engellilere rehber olacak

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde, tedavi gören engelli bireylerin taburcu olduktan sonra ev yaşamlarını daha rahat ve güvenli şekilde sürdürebilmesi için "Model Ev" açıldı. Model Ev'de mutfaktaki tezgâhlar tekerlekli sandalye kullanımına uygun olarak düzenlendi. Dolap içi hareketli mekanizmalar, raylı raf sistemleri ve hareketli çekmece modülü kullanılarak ulaşım zorlukları giderildi. Tek elle kullanılabilen kesme tahtası, kalınlaştırılmış çatak bıçak takımları, özel üretim bardak ve tabaklar ile çalışma alanı desteklendi. Yatağa tekerlekli sandalyeden rahat transfer yapılabilmesi için baza ayakları iptal edildi. Hastane Koordinatör Başhekim Yardımcısı Bekir Demirtaş, Model Ev ile hastaların, ev ortamlarını kendi yeteneklerine göre düzenleyebilmelerini amaçladıklarını belirtti. Demirtaş, proje ile engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.