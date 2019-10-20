Modelden babalık davası

Birdönem mankenlik yapan ve "İşte Benim Stilim" yarışmasına katılan C.N.Ç. (30) çocuğunun babasının nişanlıyken ayrıldığı tekstilci iş adamı Y.Y olduğunu iddia ederek babalık davası açtı. Evlenme vaadinde bulunan Y.Y ile ilişkiye girmekte bir sakınca görmediğini belirten Ç., daha sonra Y.Y'nin kendisiyle evlenmediğini ve çocuğu sahiplenmekten kaçındığını iddia etti. Davalı Y.Y de çocuğunun babasının kendisi olmayabileceğini belirterek DNA testi istedi. İstanbul Aile Mahkemesi çocuğun babasının Y.Y olup olmadığının tespiti için tarafları adli tıp kurumuna sevk etti.