Modifiye tutkusuyla hayata bağlandı

İzmir'de çocuk yaşta kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle engelli kalan 23 yaşındaki Uğurcan Öztaş, bir benzeri daha olmayan modifiyeli akülü tekerlekli sandalyesi ile hayata bağlanıyor. Küçük yaşta kas hastalığına yakalanan Uğurcan Öztaş bir süre sonra yürüyemez hale geldi. Yaşadığı rahatsızlığa rağmen hayata sımsıkı tutunan Uğurcan, evindeki bilgisayarından grafik tasarım işi yapıyor. Emekli baba Yusuf ile ev hanımı anne Nazike Öztaş'ın tek çocuğu olan Uğurcan Öztaş, modifiye araç tutkusu ile akülü tekerlekli sandalyesini de modifiye etti. Öztaş'ın araba kornası, led ışıkları ve ses sistemi taktırdığı akülü tekerlekli sandalye vatandaşların ilgisini çekiyor. Öztaş'ı gören vatandaşlar, bazen istek şarkı çalmasını istiyor.Çocukluğundan beri arabalara ilgisinin olduğunu anlatan Uğurcan Öztaş, "Zaman içinde daha sonra modifiyeli araçlara olan ilgim arttı. Bir araba sahibi olamadığım için kendi akülü tekerlekli sandalyeme modifiye yapmaya karar verdi. 4 sene önce modifiyeye başladım. 4 yıl içinde bu hale geldi. Önce araba kornası taktırdım. Sonra müzik sistemi yaptırdım. Işıklandırma yaptım. Müzik sistemi için ayrı bir aküm bulunuyor. İnsanlardan olumlu tepkiler alıyorum. Bir keresinde motosikletli Yunus polisleri durdurup oynamışlardı. Benim için ilginç ve güzel bir anı olmuştu" diye konuştu.