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Giriş Tarihi: 28.11.2022

Moka’nın zararsız olduğuna bilirkişi karar verecekkarar

İzmir’de yaşayan insan kaynakları uzmanı Özge E. (32) ile bakım formeni eşi Gökhan E.’nin (32) sakinliği ile bilinen 6 aylık maltipoo cinsi Moka isimli köpekleri mahkemelik oldu. Site yönetimi başka dairelerde evcil hayvan beslenmesine rağmen kiracı olan çifte evlerinde köpek besledikleri için önce ihtarname gönderdi, ardından da tahliye davası açtı. İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesi önümüzdeki günlerde Moka’nın yaşadığı daireye gelerek keşif yapacak.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Moka’nın zararsız olduğuna bilirkişi karar verecekkarar

Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Park Sitesi'nde yaşayan insan kaynakları uzmanı Özge E. (32) ile bakım formeni eşi Gökhan E. (32) Moka ismini verdikleri köpeklerini 6 ay önce yavruyken aldı. Hiçbir saldırganlığı olmayan, tüy dökmemesi ve sakin yapısıyla bilinen maltipoo cinsi Moka isimli köpek site yönetimi tarafından şikayet edildi. Site yönetimi kiracı konumundaki çifte önce İzmir 38. Noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. İhtarnamede, köpeğin evden uzaklaştırılması istendi. Aksi takdirde yasa yollara başvurulacağı vurgulandı. Köpekleri ile birlikte yaşayan çift 6 ay gibi kısa bir sürede ailenin bir parçası haline gelen ve çocukları gibi sevdikleri Moka'dan ayrılmak istemedi. Bunun üzerine site yönetimi evde köpek eslenmeyeceğini belirterek İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Özge-Gökhan E. de bunun üzerine soluğu aldığı davaları sonuçlandırmakla ünlü avukat Şenay Geçkil'in yanında aldı.



MOKA'YI EVLADIMIZ GİBİ SEVİYORUZ
Genç çift de avukatları Şenay Geçkil aracılığıyla mahkemeye başvurarak köpeklerinin ne kadar uysal ve zararsız olduğunun tespiti için keşif yapılarak sitede dinlenmesini istedi. Önümüzdeki günlerde mahkemenin siteye gelerek Moka'yı yaşadığı alanda dinleyerek keşif yapacak. Moka'yı adeta evlatları gibi sevdiklerini söyleyen Özge E., "Çok uysal ve sakin bir köpek. Kimseye bir zararı yok. Aksine çok ürkek bir hayvan. İnsanlardan bile ürküp kaçar. Haklılığımız mahkemenin siteye gelip keşif yapmasının ardından anlaşılacaktır" diye konuştu. Sitede bulunan 60 daire bulunduğunu söyleyen Gökhan E., "Sitede bizden başka evcil hayvan besleyen de var. Sadece bizim köpeğimizin istenmemesi ve bize dava açılması düşündürücü. Kiracı olduğumuz için mi bize bu yapılıyor sorusu aklımıza geliyor. Hakkımızı hukuki yollardan arayacağız" dedi.



HAYVANLARIN HAYATI DA İNSAN HAYATI KADAR KIYMETLİ
SABAH'a konuşan avukat Şenay Geçkil, "Site yönetiminin müvekkilime karşı açmış olduğu evcil hayvanın konuttan tahliyesi istemli dava hukuki mesnetten yoksun olduğu gibi kötü niyet de taşımaktadır. Davanın temellendirildiği esas nokta hayvanın çevreye rahatsızlık vermesi yahut gürültü yapması değil, site yönetim planında evcil hayvan besleme yasağı bulunmasıdır. Uzun yıllardır sitede uygulanmayan evcil hayvan besleme yasağı, hakkın kötüye kullanılması ve müvekkillerimizde adeta huzursuzluk yaratma amacıyla dava konusu yapılmıştır. Mahkemenin itirazlarımızı hassasiyetle değerlendireceği ve yargılamanın en adil şekilde yapılacağına dair inancımız tamdır.



Her ne kadar yürürlükteki mevcut düzenlemeler hayvanları korumayı amaçlamış olsa da geldiğimiz aşamada yeterli korumayı sağlayamadığı açık haldedir. Mevcut düzenlemelerde sorunların en başında hayvanların bir eşya olarak değerlendirilmesi gelmektedir. Hayvanların da canlı varlıklar olduğu ve onların ve diğer tüm canlıların hayatlarının da insan hayatı kadar kıymetli olduğu göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle ülkemizde hayvanların korunması adına ivedilikle yeni ve daha etkili bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

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Moka’nın zararsız olduğuna bilirkişi karar verecekkarar
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