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Giriş Tarihi: 2.2.2022 10:36 Son Güncelleme: 2.2.2022 10:45

Moldovalı hırsız yakalandı! 3.5 Milyon lira çalmışlardı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Moldovalı hırsız yakalandı! 3.5 Milyon lira çalmışlardı

İstanbul Güngören’de bir tekstil firmasının kasasında bulunan yaklaşık 3.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk parasını çalan iki şüpheli Asayiş Şube Ekipleri tarafından yakalandı. Moldova ve Ukrayna vatandaşı olan şüphelilerle çalınan paranın bir bölümü, otomatik kepenk sistemlerini etkisiz hale getiren sinyal kesici cihaz ve bir tabanca ele geçirildi.

Güngören, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesinde tekstil işiyle uğraşan E.I. 26 Ocak 2022 tarihinde polise başvurarak işyerinde bulunan kasanın açılarak içinde bulunan paraların çalındığı ihbarını yaptı. Olay yerine giden polis ekipleri çelik kasanın matkap kullanılarak açıldığını ve içinde bulunan 52 bin dolar, 155 bin Euro, ile 105 bin liranın çalındığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların olay öncesinde ve sonrasında güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti.

3.5 Milyon lira çalmışlardı! Moldovalı hırsız yakalandı | Video

Görüntülerde şüphelilerden birinin siyah bir sırt çantası taşıdığı görüldü. Polis bu görüntüleri değerlendirerek kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekipleri 29 Ocak 2022 tarihinde Fatih'te bir eve yaptıkları baskında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Moldova uyruklu Ivan B. ile Ukrayna uyruklu Maksym N.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin saklandıkları evde yapılan aramada 9 bin 100 dolar, 25 bin 200 Euro ile bir adet tabanca çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca evde kapı açmaya yarayan çok sayıda malzeme ile otomatik kepenk sistemlerini etkisiz hale getirdiği belirlenen sinyal kesici bir cihaz bulundu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önce Türkiye'de 6 kez gözaltına alınan İvan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maksym N. ise ev hapsi cezası aldı.

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Moldovalı hırsız yakalandı! 3.5 Milyon lira çalmışlardı
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