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Giriş Tarihi: 13.2.2022

Molnupiravir, ağır Kovid vakalarında kullanılacak

Molnupiravir, ağır Kovid vakalarında kullanılacak
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedavisinde kullanılan Molnupiravir adlı ilacın kullanımını güncelledi. Bakanlığın internet sayfasında yayımlanan "Kovid- 19 (SARS-CoV-2 enfeksiyonu) Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi"nde yapılan güncellemeye göre Molnupiravir, ağır Kovid-19'a ilerleme açısından yüksek riskli gruplarda yer alan 18 yaşından büyük hastalar ile 65 yaş üstü tüm Kovid-19 hastalarında kullanılacak. İlacın kullanım dozu ve süresi, günde iki kez 800 miligram olacak. Rehberde, Molnupiravir'in 18 yaşın altında olanlarda, hastaneye ağır Kovid-19 hastalığı nedeniyle yatırılanların tedavisinde, Kovid-19'un önlenmesi için temas öncesi veya temas sonrası profilaksi amacıyla kullanılmaması gerektiği de kaydedildi. Molnupiravir hamilelerde ve çocuklarda kullanılmayacak.

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Molnupiravir, ağır Kovid vakalarında kullanılacak
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