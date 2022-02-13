Molnupiravir, ağır Kovid vakalarında kullanılacak

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedavisinde kullanılan Molnupiravir adlı ilacın kullanımını güncelledi. Bakanlığın internet sayfasında yayımlanan "Kovid- 19 (SARS-CoV-2 enfeksiyonu) Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi"nde yapılan güncellemeye göre Molnupiravir, ağır Kovid-19'a ilerleme açısından yüksek riskli gruplarda yer alan 18 yaşından büyük hastalar ile 65 yaş üstü tüm Kovid-19 hastalarında kullanılacak. İlacın kullanım dozu ve süresi, günde iki kez 800 miligram olacak. Rehberde, Molnupiravir'in 18 yaşın altında olanlarda, hastaneye ağır Kovid-19 hastalığı nedeniyle yatırılanların tedavisinde, Kovid-19'un önlenmesi için temas öncesi veya temas sonrası profilaksi amacıyla kullanılmaması gerektiği de kaydedildi. Molnupiravir hamilelerde ve çocuklarda kullanılmayacak.