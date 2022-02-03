Molnupiravir ilacı 65 yaş üstüne haftaya başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibarıyla başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir" açıklamasını yaptı.
Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kararları sosyal medya hesabından açıkladı: Bilim Kurulumuz salgının seyri, hastane kapasitelerinin etkin kullanımı, yatak doluluk oranları, yeni tedavi seçenekleri ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandı.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası ele alınan konular şöyle:
Kovid-19 tedavisi kapsamında Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibarıyla başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir. Yerli aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır.