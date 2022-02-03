Haberler Yaşam Haberleri Molnupiravir ilacı 65 yaş üstüne haftaya başlanacak
Giriş Tarihi: 3.2.2022

Molnupiravir ilacı 65 yaş üstüne haftaya başlanacak

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Molnupiravir ilacı 65 yaş üstüne haftaya başlanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibarıyla başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir" açıklamasını yaptı.
Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kararları sosyal medya hesabından açıkladı: Bilim Kurulumuz salgının seyri, hastane kapasitelerinin etkin kullanımı, yatak doluluk oranları, yeni tedavi seçenekleri ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandı.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası ele alınan konular şöyle:
Kovid-19 tedavisi kapsamında Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibarıyla başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir. Yerli aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İşkence fotoğraflarını paylaştı! Kan donduran selfie
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar! Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımı başlıyor!
Son dakika: Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İyi hal indirimi' açıklaması! "Arkadaşlara talimat verdim"
MSB, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı!
Üsküdar’da maganda dehşeti! ‘Doğan ağabeyin selamı var’ deyip öldüresiye dövdüler!
Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı! Kış Kartalı harekatının ayrıntıları belli oldu
'Kış Kartalı' operasyonu HDP'yi rahatsız etti! Partiden yazılı açıklama yapıldı
Son dakika! 2 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Gençler istedi, Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sosyal medyadaki paylaşımlar dikkat çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Molnupiravir ilacı 65 yaş üstüne haftaya başlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA