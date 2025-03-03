Molotoflu sevgiliye 17.5 yıl hapis talebi

Konya'nın Karatay ilçesinde geçtiğimiz 12 Ocak günü bir kebapçıda çalışan sevgilisinin, 'Bu işyerinde bana mobbing uyguluyorlar' sözüne sinirlenen C.T. (19), hazırladığı molotof kokteylini restorana attı. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, kısa sürede yakalanan T. ve molotof kokteylini hazırlamasına yardım eden arkadaşı M.K. (23) gözaltına alındı. T., tutuklanırken arkadaşı serbest bırakıldı. Savcılık tutuklu C.T. hakkında ve tutuksuz yargılanan arkadaşı M.K. hakkında 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan 8 yıla kadar, 'Mala zarar verme' suçundan 4,5 yıla kadar ve 'Silahlı tehdit' suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 17,5 yıla kadar hapisleri talep edildi.