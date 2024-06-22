Moloz kavgası cinayetle bitti

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Demirköprü Mahallesi 6189/2 Sokak'ta korkunç bir olay meydana geldi. Evinde tadilat yapan Hüseyin Akıncı ile oturduğu apartmanın yöneticisi Libya asıllı Türk vatandaşı D. E. A. (43) arasında, binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle tartışma çıktı.Evindeki tadilatın henüz bitmediğini, tadilat bittikten sonra molozları kaldıracağını söyleyen Akıncı ile D. E. A. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D. E. A., tabancasını çıkarıp Akıncı'ya ateş etti. Bir süre önce eşinden boşanan ve 10 yaşında bir çocuğu bulunan Hüseyin Akıncı, boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akıncı, kaldırıldığı öze hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Akıncı'nın cansız bedeni, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.Katil zanlısı Libya asıllı Türk vatandaşı D.E.A. ise olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. D. E. A., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.