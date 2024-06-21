Moloz kavgasında komşusunu öldüren mimar apartman yöneticisi tutuklandı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Demirköprü Mahallesi 6189/2 Sokak'ta meydana geldi. Evinde tadilat yapan Hüseyin Akıncı ile oturduğu apartmanın yöneticisi D.E.A., arasında, binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle tartışma çıktı.

Evindeki tadilatın henüz bitmediğini, tadilat bittikten sonra molozları kaldıracağını söyleyen Akıncı ile D.E.A. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.E.A., tabancasını çıkarıp, Akıncı'ya ateş etti.

Bir süre önce eşinden boşanan ve 10 yaşında bir çocuğu bulunan Hüseyin Akıncı, boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akıncı, kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Akıncı'nın cansız bedeni, ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Libya asıllı Türk vatandaşı D.E.A. olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüpheli D.E.A.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.