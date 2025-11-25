Haberler Yaşam Haberleri Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de heyecan devam ediyor!
Giriş Tarihi: 25.11.2025 18:43

Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de heyecan devam ediyor!

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'de zorlu bir deplasmana çıkıyor ve Fransa'nın güçlü ekiplerinden Monaco ile karşı karşıya geliyor. Monaco Basket, ligin zirve adaylarından biri olarak Efes'i kendi sahasında ağırlayacak. EuroLeague'de üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Anadolu Efes için bu kritik maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, bu hafta ligin en formda ve iddialı ekiplerinden biri olan AS Monaco deplasmanına konuk oluyor. Sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Efes, tur potasına yaklaşmak için bu deplasmanda galibiyet arayacak. İşte, Monaco - Anadolu Efes maçı hakkında tüm merak edilenler:

MONACO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de Fransız ekibi AS Monaco ile yapacağı bu önemli karşılaşma için geri sayım başladı.

Mücadele, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşma, Monaco'nun evi olan Salle Gaston Médecin spor salonunda gerçekleşecek ve TSİ 21.30'da başlayacak.

MONACO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes EuroLeague maçı S Sport ekranlarından canlı takip edilecek.

Anadolu Efes ligdeki son maçında Barcelona'yı 74-73 skorla geçti. Moncao ise son maçta 84-52 skorla LDLC ASVEL'i geçti. İki takımda formda olarak parkeye çıkıyor.

Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de heyecan devam ediyor!
