MONACO-GS MAÇI ŞİFRESİZ! Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 3.12.2025 15:09

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadelelerinden birine çıkıyor. Sarı-kırmızılılar ilk sekiz iddiasını sürdürme hedefiyle Monaco deplasmanında sahaya çıkacak. Futbolseverler ise maçın günü, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Monaco deplansmanına konuk olacak. Futbolseverler mücadele öncesinde karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, başlama saati ve maç detayları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Monaco-Galatasaray maçı 9 Aralık Salı TSİ ile 23:00'te başlayacak.

MONACO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 14. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu yenerse puanını 12'ye çıkaracak ve ilk 8 hedefini canlı tutacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın ardından sahasında Atletico Madrid'le karşılaşacak.

