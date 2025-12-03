MONACO-GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Monaco deplansmanına konuk olacak. Futbolseverler mücadele öncesinde karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, başlama saati ve maç detayları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Monaco-Galatasaray maçı 9 Aralık Salı TSİ ile 23:00'te başlayacak.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 14. sırada yer alıyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu yenerse puanını 12'ye çıkaracak ve ilk 8 hedefini canlı tutacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın ardından sahasında Atletico Madrid'le karşılaşacak.