Monaco Trabzonspor maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Monaco Trabzonspor maçı Exxen canlı yayın izle





Avcı, rakip takım teknik direktörü Philippe Clement'in Trabzonspor'da deneyimli oyuncular olduğunu, özellikle Marek Hamsik gibi bir oyuncunun bulunduğu şeklindeki açıklamalarını da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Yarın ki oyunda performans belirleyici olur. Uluslararası maçlarda oynamış oyuncu sayımız takımda fazla olması avantaj gibi dursa da Monaco çok kaliteli genç oyunculara sahip. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz, deneyimli oyuncularımız var. İyi müsabaka olacak. Kazanmak isteyecek iki takım. Detaylar belirleyecek. Umarım yarın başından sonuna kadar her anında doğru oynayarak karşılığını alırız. Bugünün oyununda önceliğin tabii ki bizim bir felsefemiz var. Şu maçta bekleyeceğiz, hücum oynayacağız değil. Kazanmak için ne gerekiyorsa o şekilde oynayacağız. Doğru sonuçlar alırsak bir hafta sonraya avantaj sağlar ama ben doğru oyunun her zaman öncelik olduğunu düşünmüşümdür."