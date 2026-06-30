Monako’da patlama: 2’si ağır 3 yaralı

Mirmand, Monako'da güvenlik seviyesinin artırılması için gerekli adımların atıldığını kaydederek, ne tür bir cihazın patlamaya sebep olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmadığını bildirdi.

Christophe Mirmand, daha önce bu tarz bir olayın Monako'da gerçekleşmediğini belirtti.

Fransız basınındaki haberlere göre, bir binada yaşanan patlamada Ukraynalı bir ailenin üyeleri yaralandı.

Monako Savcısı Stephane Thibault, bir şüphelinin binadan ayrılmadan önce lobide bir çanta veya paket bıraktığını belirtti.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülere göre, bir kişi binaya sırtından çantayla girdi. Söz konusu şüpheli, ardından komşu ülke olan Fransa'nın Beausoleil kenti istikametine kaçtı.