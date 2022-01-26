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Giriş Tarihi: 27.1.2022

Montaj ve tehdidin bedelini canıyla ödedi

Montaj ve tehdidin bedelini canıyla ödedi
HATAY Dörtyol'da Gökhan Altuğ, sosyal medya hesabından kuzeniyle husumetli olduğu avukat S.S.'nin ilişki yaşadığını öne sürdü. S.S.'nin ağabeyi T.S., araya girip Altuğ ile kardeşini barıştırdı. Ancak tarafların arası yeniden bozuldu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Altuğ, önceki gece S.S.'nin yüzünü, iç çamaşırlı kadın vücuduna montajladığı fotoğrafı, sosyal medyada paylaştı. Ayrıca avukat ile ağabeyi hakkında tehditler savurdu. Altuğ, dün sabah da elinde silahla S.S.'nin avukatlık bürosunun önüne geldi. Bu sırada aracıyla yoldan geçen T.S.'ye silahı doğrulttu. T.S., kendisini durdurmaya çalışan Altuğ'a önce aracıyla çarptı sonra silahını çekerek kurşun yağdırdı. Altuğ, yaşamını yitirirken T.S., polise teslim oldu.

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Montaj ve tehdidin bedelini canıyla ödedi
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