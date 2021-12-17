’Monti’ye uyuşturucudan 14 yıl hapis

Yaklaşık 7 ay önce Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM otoyolu üzerinde yapılan uygulama esnasında bir dinlenme tesislerinde, üzerindeki uyuşturucu maddesini ağaçlık alana atarken suçüstü yakalanan ve ardından tutuklanan Ahmet Kayıkçı'nın, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davası sonuçlandı.

Arkadaşları tarafından "MONTİ" lakabı takılan Ahmet Kayıkçı, tutuklu olarak yargılandığı davada üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; "Monti" lakabına bana arkadaşlarım taktı. Olay günü dinlenme tesisinde arkadaşlarla çorba içtik ve bir anda narkotik ekipleri gelerek beni gözaltına aldı. Ben kesinlikle uyuşturucu maddesini ağaçlık alana atmadım. Bu bir iftarıdır. Yıllardır uyuşturucu içerim, o gecede uyuşturucu almak için dinlenme tesisine geldim. Bir polis memuru, 'Uyuşturucuyu buldum' demesi üzerine suçu benim üzerime attılar. Şayet polisler beni gözaltına almasaydı, bana bir yetecek kadar uyuşturucu alacaktım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Ahmet Kayıkçı'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı kanaatine vararak, sanığa Uyuşturucu madde kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezası, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve ayrıca 30 bin lira adli para cezası vererek, toplamda 14 yıl 17 yıl hapis cezası verilmiş oldu.