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Giriş Tarihi: 19.2.2023 10:22 Son Güncelleme: 19.2.2023 10:57

Morallerini uçurtmayla yükselttiler

Asrın felaketine canlı tanık olan ve travma yaşayan çocukların psikolojileri devletin en önde gelen konuları arasında geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri’ndeki görevli psikososyal Destek ekibi ile Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ekipleri etkinlik düzenleyerek miniklerin keyfini yerinde tutuyor. Depremzede çocuklar, uzman ekiple birlikte uçurtma uçurup keyifli dakikalar yaşayarak bir anlık da olsa deprem korkusunu unuttu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Morallerini uçurtmayla yükselttiler

Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı erkek ve kız öğrenci yurtlarında kalan depremzede ailelerin çocuklarına yaşadıkları travmayı atlatmaları için psikolojik destek veriliyor. Bakanlığın bünyesindeki psikososyal destek ekipleri ile birlikte Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Adana Temsilciliğindeki gönüllüler çocukların yaşadıklarını hafızalarından silmek için bir dizi aktiviteler yapıyor. Futbol sahasında toplanan depremzede ailelerinin çocukları uçurtma uçurtarak keyifli dakikalar yaşadı. Çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, evlatlarının mutluluk çığlıklarını duyan aileler de uzman ekibe teşekkür etti.

UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLEDİLER

Adana Sarıçam ilçesindeki 2 bin kişilik Çukurova Erkek Öğrenci ile Adana Toroslar Kız Öğrenci Yurdu'nda afetzedelere konaklama imkanı sağlandı. Oyun alanına dönüştürülen yurdun spor salonunda çocuklara psikososyal destek verilmeye başlandı. Çeşitli etkinliklerin düzenlenen tesisteki çocuklar resim yapıp oyunlar oynayarak eğleniyor. Ekipler çocukların moralini yüksek tutmak için uçurtma şenliği düzenlendi. Futbol sahasına minibüsler ile götürülen çocuklar burada "Sev kardeşim" şarkısıyla karşılandı.

"SANKİ GÖKYÜZÜNDEYİM"

Gönüllü ablaları ile birlikte uçurtmalarını hazırlayan çocuklar hep birlikte Barış Manço'nun şarkıları eşliğinde uçurtmalarını gökyüzüne uçurarak unutulmaz anlar yaşadı. Ailesiyle birlikte Hatay'dan Adana'ya gelen 8'inci sunu öğrencisi Aysel Su, "Çok mutluyum. Sanki uçurtmamla gökyüzündeymiş gibi hissetim" derken 11 yaşındaki Nisanur Çevik'de, "Keyifli anlar geçirdim. Hep birlikte uçurtmalarımızı uçurduk. Çok mutlu oldum" diyerek teşekkür etti. Adana'daki evleri hasar gören 7 yaşındaki ikizler Hiranur- Fatma Beyza Demir'in annesi Betül Demir ise "Çocuklarımızı mutlu görmek bizleri daha da mutlu ediyor ve moralimizi yükseltiyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

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Morallerini uçurtmayla yükselttiler
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