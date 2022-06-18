Mostar Köprüsü nerede? YKS TYT 2022’de şıklar arasında yer alan Mostar Köprüsü hangi ülkede ve hangi döneme ait?

Mostar Köprüsü 2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavının ardından gündem konusu oldu. Bir sorunun doğru yanıtı olarak verilen Mostar Köprüsü'nün bulunduğu ülke merak konusu oldu. Mostar Köprüsü nerede sorusu bu kapsamda merak ediliyor. Peki, YKS TYT 2022'de şıklar arasında yer alan Mostar Köprüsü hangi ülkede ve hangi döneme ait? İşte Mostar Köprüsü'nün konumu ve bulunduğu ülke!

MOSTAR KÖPRÜSÜ NEREDEDİR?

Mostar Köprüsü Bosna-Hersek içerisinde yer almaktadır. Mostar kentini ortadan tam ikiye bölmekte olan Mostar Köprüsü, Neretva Nehri'nin üstünde yer alan oldukça yaşlı bir yapıdır. Tarihi ile ve mimari açıdan çok önemli bir konuma sahip olan bu yapı, asırlardır binlerce insanın bir kıyıdan diğer bir kıyıya geçişinde rol oynamıştır. Bu niteliği sayesinde hem fiziksel hem de manevi bir köprü işlevi görmektedir. Kardeşlik simgesi şeklinde de bilinmekte olan Mostar Köprüsü, 1997 senesinde UNESCO ve Dünya Bankası'nın önderliğinde köprü bir kez daha inşa edilmeye başlanmıştır.