Motoambulans

Amasya'da göreve başlayan tam donanımlı motosiklet ambulans, vakalara yaklaşık 3 dakikada ulaşıyor. Hastaya ilk müdahaleyi yapan ekip, hastaneye kaldırılması gerektiğinde ise sedyeyi uygun yere çıkartarak normal ambulansa transfer ediyor. Motosiklet ambulansın sürücüsü Emin Fatih Küçük, "Amasya coğrafi konumu gereği dar sokakları olan ve çıkmaz sokakları bulunan, ayrıca trafiğin yoğun olduğu bir şehir" dedi.Motosiklet ambulansta tansiyon aleti ve steteskop, glukometre cihazı, otomatik external defibrilaör ve monitör, kalem EKG, pulse oksimetre, laringoskop seti, LMA ve entübasyon tüpleri, balon valf maske, airway, O2 tüpü ve oksijen maske ve kanülleri gibi birçok tıbbi malzeme bulunuyor.