Haberler Yaşam Haberleri Motoambulans
Giriş Tarihi: 16.11.2022

Motoambulans

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Motoambulans
Amasya'da göreve başlayan tam donanımlı motosiklet ambulans, vakalara yaklaşık 3 dakikada ulaşıyor. Hastaya ilk müdahaleyi yapan ekip, hastaneye kaldırılması gerektiğinde ise sedyeyi uygun yere çıkartarak normal ambulansa transfer ediyor. Motosiklet ambulansın sürücüsü Emin Fatih Küçük, "Amasya coğrafi konumu gereği dar sokakları olan ve çıkmaz sokakları bulunan, ayrıca trafiğin yoğun olduğu bir şehir" dedi.



Motosiklet ambulansta tansiyon aleti ve steteskop, glukometre cihazı, otomatik external defibrilaör ve monitör, kalem EKG, pulse oksimetre, laringoskop seti, LMA ve entübasyon tüpleri, balon valf maske, airway, O2 tüpü ve oksijen maske ve kanülleri gibi birçok tıbbi malzeme bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli zammı hesaplama 2023 ile emeklinin maaşı netleşiyor! SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı son durum 2023
AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL: Motorine indirim geldi! Akaryakıta indirim sonrası il il benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar,?
Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: Yeni indirim! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar oldu? İşte İstanbul dahil akaryakıt fiyatları
EYT SON DAKİKA: Düzenlemede yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlar için emeklilik yöntemi
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 açıklaması: Çalışanların lehine yeni adımlar atılacak!
Son dakika | Polonya'ya Rus füzeleri mi düştü? NATO ve bölge ülkerinden peş peşe açıklamalar
EYT son durum 16 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için prime ve yaş sorunu çözülüyor! 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?
İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: Ayıptır, utanın...
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
TOKİ kura çekimi takvimi güncel 2022: İl il İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl açıklanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Motoambulans
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA