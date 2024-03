Motokurye Mustafa Gül’ü hayattan koparmıştı... Alkollü sürücü için yargı vakti

Üsküdar D-100 Karayolunda meydana gelen kazada, 15 Ocak 2024 günü iddiaya göre Ankara istikametinde seyir halinde olan cip, aynı yönde seyir halindeki motosiklete arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Mustafa Gül, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli sürücü adli makamlarca tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kaza günü 2.37 promil alkollü olduğu tespit edilen Can Karaoğlu'nun "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapsi istenmişti.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Can Karaoğlu, bulunduğu cezaevinden getirilirken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

"KAZADAN ÖNCE KURALLARA UYMUŞTUM"

Can K. savunmasında "Çevre yolunda seyir halindeydim. Sağ şeritte yol çalışması vardı, tam önümdeydi, ben orta şeritteydim. Önümde herhangi bir araç ya da ışık farketmedim. Çarpma sesi duyduktan ve aracın hava yastıkları açıldıktan sonra farkettim. Sonra durdum, ileri gittiğimde yerde yatan biri gördüm ve arkadaşımı aradım. Ardından polis ekipleri geldi. Aracımın sol ön far kısmı kırılmıştı. Olay gecesi 4 saate yakın içmiştik. Kazadan önce her trafik kuralına uyarak geldim ve bilincim yerindeydi. Olayda kusurumun olduğunu düşünmüyorum, şeridimde ilerliyordum, hızım 80 km civarındaydı. Maddi zarar giderme talebim vardır" dedi.

ACILI AİLE ŞİKAYETÇİYİM DEDİ

Müşteki İsa gül, "Maktul benim ağabeyimdir, 3 çocuğu vardır, sanıktan şikayetçiyim" dedi. Yasemin Gül, "Maktul benim eşimdir, çocuklarım ve kendim adına sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"BİZ BURADA BİR AİLE DRAMINA ŞAHİDİZ"

Müşteki avukatı ise "Bizler bu duruşmayla birlikte bir ailenin dramına da şahidiz. Sanığın bilinçle taksirle ölüme neden olma suçundan değil kasten öldürme suçundan yargılanmasını istiyoruz. Sanık arkasında 3 yetim kız çocuğu ve acılı bir aile bıraktı. Motosikletin ve aracın durma yeri baz alındığında sanığın kaza olduğunu anlayıp, kaçmaya çalıştığı ancak hava yastıkları açılınca kaçamayacağını anlayarak aracı sağa çektiği açıktır. Kazanın oluş şekli dikkate alındığında sanığın iyi niyetli davranmadığına yönelik tespitlerimiz vardı. Sanığın Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında dosyanın görevsizlikle ağır ceza mahkemesine gönderilmesine red kararı verilmesini ve dosyada yer alam bilirkişi raporunda olayın taksiyle olduğunun belirtildiğini söyledi. Ayrıca mütalaada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Daire Başkanlığı'na yazı yazılarak kazaya ilişkin tüm görüntülerin istenmesi talep edildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Duruşma sonucu mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Daire Başkanlığı'ndan kazaya ilişkin tüm görüntülerin istenmesine ve görüntüler dosyaya ulaştığında kusur durumlarının tespiti için dosyanın Trafik Daire Başkanlığı'na gönderilmesine de karar verdi.