Motokurye olarak geldiler, 10 bin dolar çaldılar

Onlara inandığını anlatan mağdur Fayaz N., "Sonra yanımdaki tüm parayı operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmem gerektiğini anlattılar. İş yerime gelerek 10 bin dolar para aldılar. Geldiklerinde motosikletli kurye gibi giyinmişlerdi. Bana gizli polis olduklarını söylediler. Parayı sonra geri vereceklerdi. Ancak bir daha kendilerinden haber alamadım" dedi.