Motokurye, yol verme kavgasında öldürüldü

Ankara'nın Etlik semtinde iki gün önce motokurye Samet Özgül (28), motosikletiyle seyir halindeyken hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme yüzünden tartıştı. Araçtan inen 3 kişi, Özgül'e saldırdı. Darp edilerek bıçaklanan genç, ağır yaralandı. Kendi imkânıyla hastaneye giden Özgül, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özgül, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüphelilerden H.İ.D. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.