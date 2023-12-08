Motokuryenin acı sonu! Siparişe giderken araçla çarpıştı...

Acı olay, 2 gün önce Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait pide salonunda kuryelik yapan Mustafa Koç (17), 41 AOC 228 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken N.Ç. yönetimindeki 34 BJP 560 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Mustafa Koç, direğe çarparak ağır yaralandı. Kaza sonrasında sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, iki gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Koç'un cenazesi bugün Körfez Hereke Kışladüzü Mahallesi Radaryolu Cami'de kılınacak namaz sonrasında Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verilecek.