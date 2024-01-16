Motokuryenin öldüğü davada karar!

Korkunç kaza İstanbul Fatih'te Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde yaşandı. 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Yunus Emre Göçer kaza sonrası hayatını kaybetti.



İDDİANAME DÜZENLENDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı sayılı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta vefat ettiği kaydediliyor. Müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor. İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek " Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.



TÜRKİYE'YE GELDİ



Kaza sonrası, Mahmud'un 2 Aralık'ta Türkiye'den kaçtığı ortaya çıkmıştı. Mohamud'un İstanbul'a gelerek duruşmaya çıkarıldığı öğrenildi. Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren Mahmud'un, eski savunmalarını tekrar ettiği öğrenildi. Mahkeme, ifadesi alınan Mohamud hakkındaki yakalama kararını geri aldı. Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud'un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verilmişti. Duruşma sonrasında sanık Mohamud'un işlemlerinin ardından adliyeden ayrılmıştı.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesin'de görülen duruşmaya sanık avukatı ve Yunus Emre Höçer'in babası Metin Göçer'in avukatı katıldı. Şikayetçi Metin Göçer'in avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Esas ilişkin mütalaasını sunan savcı, sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un asli kusurlu olduğunu belirterek "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı mütalaaya karşı "Olay sonuçları itibariyle çok üzücü ancak kazadan ibarettir. Elimizden geldiğince acıları paylaşmaya ve yaraları sarmaya gayret ettik. Bundan sonrasında takdir mahkemenindir" dedi.

KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'a "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanığın cezasını 27 bin 300 lira adli para cezasına çevirerek ehliyetine 6 ay el konulmasına karar verdi.