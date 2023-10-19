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Giriş Tarihi: 19.10.2023 11:40

Motor sesi canlarından ediyordu! Egzoz kavgasında kanlı son

Soğanlık’ta motor sesinden çıkan kavgada ortalık kan gönlüne döndü. Yanlarından geçen motorun sesinden rahatsızlık duyan iki arkadaşın tepkisine sinirlenen sürücü, önlerini kestiği ikiliye önce hakaret ve tehditler yağdırdı, ardından bıçaklı saldırıya geçti. İki taraf arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken motorcuların bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan iki arkadaş savcılığa koştu. Şüpheliler kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Motor sesi canlarından ediyordu! Egzoz kavgasında kanlı son

Soğanlık'ta 24 Mart günü buluşan iki arkadaş Akın A.(45) ve Nedim Y.(45)'nin başına gelmeyen kalmadı. Yolda yürüdükleri esnada yanlarından geçen motorun sesinden rahatsız olan ikili, "Motorun sesini bağırttırmayın" diyerek tepki gösterdi.

MOTOR SESİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Bunun üzerine motoru kullanan Hatip D.(24), arkasından bağıran sesi duyunca çılgına döndü ve geri gelerek motorunu ikilinin önüne kırdı. Önlerini kestiği Akın A. ve Nedim Y.'ye bağırmaya başlayan sürücü "Beni tanımıyor musun, g*tün başın oynamasın" şeklinde hakaretler savurdu. Yanındaki arkadaşıyla birlikte kavga etmemek için yürümeye devam eden ikiliyi takibe alan Hatip D., tekrar önlerini keserek "Sizin aklınızı alırım" diyerek tehditler yağdırdı. Bununla da yetinmeyip saldırıya geçti.

MOTORCULAR BIÇAKLI ÇIKTI

İki taraf aniden birbirine girince ortalık kan gölüne döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, bıçaklı saldırıya dönüştü. Sert bir cisimle Akın A.'nın kafasına vuran Hatip D., ardından cebinden çıkardığı bıçakla savunmasız adama saldırdı. Diğer arkadaşı Medeni K.(21) ise elindeki diğer bıçağı Nedim Y.'nin vücuduna sapladı.

EGZOZ KAVGASI SAVCILIĞA TAŞINDI

Çevredekilerin toplanmasıyla saldırgan ikili olay yerinden kaçarken Akın A. ve Nedim Y., kanlar içinde yere yığıldı. Önce doktora, ardından savcılığa koşan ikili motor sesinden çıkan kavgada kendilerini bıçaklayan saldırganlardan şikayetçi oldu.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada polis tarafından yakalanan şüpheliler, savunmalarında kavgayı müştekilerin başlattığını, kendilerine saldırdıklarını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Çok sayıda adli sicil kaydı bulunan iki şüpheli, "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Birden fazla kişi İle tehdit", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Motor sesi canlarından ediyordu! Egzoz kavgasında kanlı son
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