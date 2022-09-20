Motor üzerindeki infaz görüntüleri kan dondurmuştu! Cinayete o sözler neden olmuş





Mahallede berberlik yapan Denizli ile Tekin'in tıraş sırasında tartıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan Tekin'in, ifadesinde "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Özgür Tekin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.