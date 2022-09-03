Motor yağının da sahtesini ürettiler

Ünlü motor yağı markalarının logolarını ve benzer ambalajlarını kullanarak imal ettikleri sahte yağları "orijinal" süsüyle piyasaya süren dolandırıcılar, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) radarına girdi. Dolandırıcıların sahte yağ ağını bir süre takibe alan JASAT, İstanbul'da tam 6 ayrı adreste sahte yap imalatı yapıldığını belirledi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bahse konu adreslerde yapılan arama çalışmalarında 4 şüpheli yakalanırken, 31 bin 200 litre madeni motor yağı, birer tonluk tam 47 depolama tankı, 44 bin 200 adet ünlü markalara ait bidon, kutu ve etiket ile bir yazı ve etiket makinesi ele geçirildi.





İstanbul’da sahte motor yağı üreterek piyasaya süren 4 kişi yakalandı | Video

Gözaltına alınan şüphelilerin hakkında "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak" ve "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu ile Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenilirken, sahte yağ ağıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.