Motor yarışı ölümle bitti

Antalya'da drag pistinde yarışan 2 arkadaşın kullandığı 2 motosiklet, beton bariyerlere çarptı. Kazada Osman Özgen hayatını kaybetti, Mustafa A. ağır yaralandı. Feci kaza, önceki gün saat 16.00'da Kepez Drag Pisti'nde yaşandı. Kepez Belediyesi tarafından 2018'de yapılan piste gelen Osman Özgen ve arkadaşı Mustafa A., trafiğe kapalı alanda motosikletleri ile yarışmaya başladı. 2 arkadaşın kullandığı 2 motosiklet, pistin kapalı tarafındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan Osman Özgen hayatını kaybetti. Mustafa A. ise yaralandı. Özgen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.