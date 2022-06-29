MOTORİN İNDİRİM! 29 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: İl il LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmelerine bakıldığında indirimin yolda olduğu görülüyor. Dolar kurundaki düşüş ile birlikte iki günde toplam motorine 3 TL üzerinde indirim gelecek. Motorin indirim var mı sorularının cevabı böylece verildi. Vatandaşlar güncel 29 Haziran akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. İşte güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları!