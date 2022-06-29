Haberler Yaşam Haberleri MOTORİN İNDİRİM! 29 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: İl il LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.6.2022 10:11 Son Güncelleme: 29.6.2022 10:13

MOTORİN İNDİRİM! 29 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: İl il LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar?

MOTORİN İNDİRİM! 29 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: İl il LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar?

Akaryakıt indirim son dakika gelişmeleri sıklıkla takip ediliyor. Dolar kurundaki düşüş ve Brent Petrol’deki azalma sonucu akaryakıt indirim geliyor! Motorine 84 kuruşluk bir indirim bu gece yarısından itibaren bekleniyor. Bu da motorin ve benzin fiyatlarının araştırılmasına neden oldu. Vatandaşlar benzin indirim var mı, 29 Haziran akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. İşte güncel akaryakıt benzin ve motorin fiyatları listesi

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmelerine bakıldığında indirimin yolda olduğu görülüyor. Dolar kurundaki düşüş ile birlikte iki günde toplam motorine 3 TL üzerinde indirim gelecek. Motorin indirim var mı sorularının cevabı böylece verildi. Vatandaşlar güncel 29 Haziran akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. İşte güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları!

AKARYAKIT İNDİRİM VAR MI?

Gelen son bilgilere göre dünkü 2 TL üstü indirimden sonra bugün de düşen dolar kuru ve Brent Petrol'deki fiyatın düşüşü sebebiyle motorine 84 kuruşluk indirimin geleceği bildirildi.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

29 Haziran 2022 LPG, benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 27.38 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 27.61 TL

İndirimden sonra motorin fiyatları: 26,75

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 27.27 TL (Anadolu) - 27.26 TL (Avrupa)

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 27.52 TL (Anadolu) – 27.50 TL (Avrupa)

İndirimden sonra motorin litre fiyatı: 27,60 (Anadolu) - 26,64 (Avrupa)

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 27.38 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 27.63 TL

İndirimden sonra bir litre motorin fiyatı: 26,79

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı: 27.51 TL

Antalya'da bir litre motorin fiyatı: 27.75 TL

İndirimden sonra bir litre motorin fiyatı: 26,91

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MOTORİN İNDİRİM! 29 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: İl il LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar?
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