MOTORİN İNDİRİM! 29 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: İl il LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmelerine bakıldığında indirimin yolda olduğu görülüyor. Dolar kurundaki düşüş ile birlikte iki günde toplam motorine 3 TL üzerinde indirim gelecek. Motorin indirim var mı sorularının cevabı böylece verildi. Vatandaşlar güncel 29 Haziran akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. İşte güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları!
Gelen son bilgilere göre dünkü 2 TL üstü indirimden sonra bugün de düşen dolar kuru ve Brent Petrol'deki fiyatın düşüşü sebebiyle motorine 84 kuruşluk indirimin geleceği bildirildi.
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 27.38 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 27.61 TL
İndirimden sonra motorin fiyatları: 26,75
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 27.27 TL (Anadolu) - 27.26 TL (Avrupa)
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 27.52 TL (Anadolu) – 27.50 TL (Avrupa)
İndirimden sonra motorin litre fiyatı: 27,60 (Anadolu) - 26,64 (Avrupa)
İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 27.38 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 27.63 TL
İndirimden sonra bir litre motorin fiyatı: 26,79