Motorin ve benzin fiyatı SON DAKİKA il il fiyatları: 17 Haziran 2022 Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi?

Benzin ve motorin fiyatı gelişmeleriyle birlikte araştırmalar da hız kazanmış oldu. Petrol ve döviz kurundaki gelişmelerle beraber vatandaşlar "17 Haziran 2022 Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi?" sorularına da yanıt arıyor. Son olarak İstanbul'da 27.90'a satılan motorinin litresi 29.19 TL olmuştu. Peki, Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar...