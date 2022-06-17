Haberler Yaşam Haberleri Motorin ve benzin fiyatı SON DAKİKA il il fiyatları: 17 Haziran 2022 Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 17.6.2022 09:10

Motorin ve benzin fiyatı SON DAKİKA il il fiyatları: 17 Haziran 2022 Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi?

Motorin ve benzin fiyatı SON DAKİKA il il fiyatları: 17 Haziran 2022 Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi?

Akaryakıt fiyatlarındaki son durum binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Brent petroldeki hareketlilikler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de benzin ve motorin fiyatına yansıyor. Öte yandan vatandaşlar gün içerisinde zam ve indirimler sonrası güncel pompa satış fiyatlarını merak ediyor. Hal böyleyken ise “17 Haziran 2022 Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi?” soruları yanıt aramaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il fiyatlarda farklılıklar yaşanabiliyor. Peki, 17 Haziran 2022 Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi? İşte tüm detaylar...

Benzin ve motorin fiyatı gelişmeleriyle birlikte araştırmalar da hız kazanmış oldu. Petrol ve döviz kurundaki gelişmelerle beraber vatandaşlar "17 Haziran 2022 Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi?" sorularına da yanıt arıyor. Son olarak İstanbul'da 27.90'a satılan motorinin litresi 29.19 TL olmuştu. Peki, Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar...

BENZİN MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL DURUM!

Gece yarısından itibaren geçerli olan son zamla birlikte İstanbul'da 27.90'a satılan motorinin litresi 29.19'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 28.03'den 29.32'ye çıktı.

BENZİNDE SON DURUM
Benzinin litresi dün gelen indirimle birlikte İstanbul'da 28,46'dan 27,51'e, Ankara ve İzmir'de ise 28.58'den 27,63'e indi.

İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,68 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,55 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,93 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27,55 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 28,00 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,45 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,83 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

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Motorin ve benzin fiyatı SON DAKİKA il il fiyatları: 17 Haziran 2022 Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi?
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