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Giriş Tarihi: 21.6.2023 10:12

Motorlu kapkaççı genç kadını böyle takip etmiş

İstanbul Ümraniye ve Sancaktepe’de 22 ayrı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen şüpheli İlker K. gözaltına alındı. Şüphelinin Ümraniye’de bir genç kızı takip edip kapkaç yaptığı anlar ise kameralara yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Motorlu kapkaççı genç kadını böyle takip etmiş
Ümraniye'de peş peşe yaşanan motosikletli kapkaç olayları üzerine Ümraniye İlçe Emniyet müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinde motosikletli bir şahsın genç kadını bir süre takip ettiği ardından hızla çantasını alıp kaçtığı görüldü. Görüntülerden kısa sürede kimliği tespit edilen şüpheli Ümraniye Asayiş Büro ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tahkikatının devamı için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan incelemelerde şahsın Sancaktepe ilçesinde de 2 ayrı olaya karıştığı tespit edildi.
22 ayrı kapkaç olayına karıştığı belirlenen şüpheli İlker K. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Motorlu kapkaççı genç kadını böyle takip etmiş
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