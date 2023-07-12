Motorlu kapkaççılar yakalandı

Şişli'de 6 Temmuz günü akşam saat 21:00 sıralarında meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen N.B.Ö.'nün arkasından gelen motosikletli iki kapkaççı adamın cep telefonunu elinden çekip kaçtı. N.B.Ö. peşlerinden koşarak gitti ancak onları yakalayamadı. Hemen polise gidip şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Çalışmaların devamında 38 suç kayıtlı Oktay Erkut B.(30) ve 1 suç kayıtlı, Hakkı Gürkan Y. (35) Şişli'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan işlemlerinin ardından çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç anlarına dair görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde cep telefonu çalınan adamın hırsızların peşinden koştuğu anlar görülüyor.