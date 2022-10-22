Motorlu kapkaççılar yakalandı: Çaldığını beğenmeyip sahibine geri vermişlerdi

İstanbul Avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Güngören, Bağcılar ve Bayrampaşa'da son günlerde birbiri ardına meydana gelen motosikletli kapkaçlar üzerine polis harekete geçti. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada şüphelilerin bir çok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntüleri izleyen polis, şüphelilerin yolda yürüyenlere yaklaştıkları, bir anda hamle yaparak cep telefonlarını çaldıklarını tespit etti.
MOTORLU KAPKAÇ
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önce şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasını ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Muhammet D.(25) ile Nihat Ç.(20) gözaltına alındı. Muhammet D.'nin daha önceden 40, Nihat Ç.'nin ise 38 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAY ANLARI KAMERADA
Konuyla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin ellerinde cep telefonuyla gezen vatandaşların yanına yavaşça yaklaşıp telefonu aldıkları görülüyor.
Kapkaççıların aldıkları bir telefonu beğenmeyip geri sahibinin önüne attıkları ortaya çıktı.