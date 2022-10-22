Motorlu kapkaççılar yakalandı: Çaldığını beğenmeyip sahibine geri vermişlerdi

İstanbul Avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Güngören, Bağcılar ve Bayrampaşa'da son günlerde birbiri ardına meydana gelen motosikletli kapkaçlar üzerine polis harekete geçti. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada şüphelilerin bir çok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntüleri izleyen polis, şüphelilerin yolda yürüyenlere yaklaştıkları, bir anda hamle yaparak cep telefonlarını çaldıklarını tespit etti.