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Giriş Tarihi: 22.10.2022 10:52

Motorlu kapkaççılar yakalandı: Çaldığını beğenmeyip sahibine geri vermişlerdi

İstanbul'da motosikletle yolda yürüyenlerin yanına yaklaşarak ellerindeki telefonları çalan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince gözaltına alındı. Birçok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin aynı yöntemle 41 cep telefonu çaldığı tespit edildi. Motorlu kapkaççıların, çaldıkları bir telefonu beğenmeyip geri sahibinin önüne attıkları öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Motorlu kapkaççılar yakalandı: Çaldığını beğenmeyip sahibine geri vermişlerdi

İstanbul Avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Güngören, Bağcılar ve Bayrampaşa'da son günlerde birbiri ardına meydana gelen motosikletli kapkaçlar üzerine polis harekete geçti. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada şüphelilerin bir çok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntüleri izleyen polis, şüphelilerin yolda yürüyenlere yaklaştıkları, bir anda hamle yaparak cep telefonlarını çaldıklarını tespit etti.


MOTORLU KAPKAÇ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önce şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasını ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Muhammet D.(25) ile Nihat Ç.(20) gözaltına alındı. Muhammet D.'nin daha önceden 40, Nihat Ç.'nin ise 38 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

YOLDA YÜRÜRKEN DİKKAT, 41 TELEFON ÇALMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler aynı yöntemle 41 kapkaç gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANLARI KAMERADA

Konuyla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin ellerinde cep telefonuyla gezen vatandaşların yanına yavaşça yaklaşıp telefonu aldıkları görülüyor.

Kapkaççıların aldıkları bir telefonu beğenmeyip geri sahibinin önüne attıkları ortaya çıktı.

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Motorlu kapkaççılar yakalandı: Çaldığını beğenmeyip sahibine geri vermişlerdi
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