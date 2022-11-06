Motorlu testere kazasında ölen Elif son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün öğle saatlerinde Sefalı Köyü'nde meydana geldi. Rize Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Elif Keskin, iddiaya göre motorlu testere ile odun kesen akrabası M.A.'ya (46) yardım ettiği sırada dengesini kaybederek motorlu testerenin üzerine düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Keskin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç yaşta hayatını kaybeden Elif Keskin için Çayeli ilçesindeki Tarihi Hacıbaşı Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Elif Keskin'in ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken, cenazeye Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Keskin'in cenazesi Haremtepe köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.