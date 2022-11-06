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Giriş Tarihi: 6.11.2022

Motorlu testerenin üzerine düşen kadın öldü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Motorlu testerenin üzerine düşen kadın öldü
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Sefalı köyünde M.A. (46), çaylık alanda akrabası E.K. (33) ile kış hazırlığı için motorlu testereyle odun kesti. Kesilecek odunu tutarken ayağı takılan Elif Keskin'in (33), M.A.'nın kullandığı motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu boğazı kesildi. Genç kadın feci şekilde can verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keskin'in cansız bedeni morga kaldırılırken, M.A. ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Keskin'in Rize Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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Motorlu testerenin üzerine düşen kadın öldü
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